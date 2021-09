Freddie Highmore, protagonista de “The Good Doctor”, contrajo matrimonio en secreto

Tuvo que confesarlo tras una “encerrona” de Jimmy Kimmel: el protagonista de The Good Doctor, Freddie Highmore, reveló que contrajo matrimonio en secreto con su novia, cuyo nombre se desconoce en el vasto mundo del espectáculo.

El joven que da vida al doctor Shaun Murphy en la popular serie no suele hacer comentarios sobre su vida privada. De hecho, Kimmel insistió -al igual que muchas personas- sobre el anillo que Highmore lleva en su dedo anular.

“Sí, es un anillo de boda. Sí, me casé. Es gracioso, porque desde que llevo puesto este anillo, la gente me pregunta continuamente si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo”, respondió el actor ante las preguntas del presentador.

Freddie Highmore siempre se ha caracterizado por mantener en reserva su vida personal. De hecho se le ha vinculado con colegas como Dakota Fanning o Abigail Breslin, ambas pertenecientes al mismo semillero de actores y actrices jóvenes que han destacado desde temprana edad.

Volviendo al matrimonio de “Shaun Murphy”, no tiene redes sociales ni tampoco nombra a su esposa. De hecho, no le dice “mi esposa”. “Me suena muy posesivo. Realmente no utilizamos todavía la terminología matrimonial; sólo señalamos los anillos y decimos, ‘Mira, saca tus propias conclusiones'”, comentó Freddie Highmore sobre su matrimonio.