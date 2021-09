Jordi Castell detalló violento acoso de Marcelo Ríos: reveló que lo llena de mensajes privados

Jordi Castell ha recibido varios ataques públicos, a través de redes sociales, de parte de Marcelo Ríos. Y, hasta hace unos días, había callado frente al tema.

Sin embargo, agobiado tras las burlas del deportista, que aprovechó la muerte de su querido perro Marley para provocarlo, sacó la voz con duras declaraciones.

“Yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”, fue parte del mensaje que el fotógrafo entregó en el programa Zona de Estrellas.

Sin embargo, tras la polémica que causó su respuesta, el ex panelista de Primer Plano decidió, en buen chileno, recular y retractarse de sus declaraciones. Eso sí, no sin antes entregar nuevos detalles de la pugna que mantiene con el ex número uno.

Marcelo Ríos y su acoso a Jordi Castell

Lo primero que llamó la atención del escrito que Jordi decidió publicar en su cuenta de Instagram fue lo que reveló respecto al acoso constante que ha sufrido de parte de Marcelo Ríos.

“Frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos“, relató Castell.

Y agregó que “frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre”.

De esta forma, el fotógrafo no sólo dio cuenta de que ha sufrido harto más de la mano del deportista, dejando claro que el acoso también es privado, sino que además manifestó que lo que sabía de él ya no lo iba a sacar a la luz.

“Prefiero cerrar filas con los míos desde la cordura, la paz y estabilidad con la que me relaciono tanto con ustedes como con mi entorno, la calidad de vida personal y profesional que he construido y el nivel humano que, por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio”, señaló.

De esta forma, Jordi Castell dio marcha atrás. Y expresó que, al menos por ahora, prefiere no enganchar más con la violencia con que Marcelo Ríos se refiere a su persona. ¿Será el fin de esta disputa?