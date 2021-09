Raquel Argandoña volvió con todo al Bienvenidos: encaró a Amaro Gómez-Pablos y lanzó indirectas a Vivi Kreutzberger

Raquel Argandoña volvió al matinal Bienvenidos para comentar el estreno de Los 2000, el nuevo programa de Tonka Tomicic que se estrenó la noche del jueves.

Allí, como panelista del programa, no dejó títere con cabeza, al disparar de entrada contra Amaro Gómez-Pablos.

Es que, fiel a su estilo, la “Raca” lanzó varios misiles, que incluso dejaron en una incómoda posición a la propia Tomicic. “Volvió Raquel”, dijo la conductora del matinal, ante lo que el reportero replicó “qué agradable, que bueno”.

Eso dio pie inmediato a que Argandoña respondiera: “Nosotras nos habíamos visto”, le comentó, y de una se dirigió al rubio: “Amaro, yo a ti no te veo desde febrero, nunca me llamaste, no te vengas a hacer el amoroso conmigo”.

Raquel Argandoña y sus palos para todos

Luego, Raquel siguió. Y empezó a molestar a Tonka Tomicic por no haberle preguntado todo lo que se podía a Cecilia Bolocco en Los 2000.

“¿Le preguntaste por Marocchino? ¿por Kike Morandé?”, la cuestionó, ante lo que la animadora dijo que no. “Faltó veneno”, intervino Amaro, a lo que la rubia le comentó “no es veneno, pero si vamos a preguntar, preguntemos todo”.

De hecho, ahí lanzó una bomba contra Vivi Kreutzberger, quien hace unos días se enojó por la promoción del espacio, cuando mostraban su conflicto con Raquel. “Ella dijo que no le parecía. Pero si te hacen una pregunta, uno sabe que van a tomar esa respuesta, uno no es novata en televisión”, soltó.

Amaro ahí le expresó que “escucho a Raquel y es tan descarnada, tan sincera, tan falta de subtítulos para dar sus explicaciones, que me encanta, porque tú no andas por la vida con eufemismos”.

Y agregó que “me consta, pero en un país donde todo es ese otro lenguaje, a mí me gusta porque vas de frente”.

Misiles para Vivi Kreutzberger

Luego, Argandoña volvió contra Vivi. Y cuando Tonka dijo que en ese entonces ella era de la conductora número uno, Argandoña discutió.

“Era la hija de Don Francisco, nunca ha sido la principal carta de ningún canal, no como tú… tú eres la número uno y la Bolocco era la número uno. Las demás todas hemos estado en la lista”, causando el silencio de Tomicic.

“Bueno para que me traen también a mí, a mí no me pautearon hoy día”, terminó diciendo Raquel Argandoña, sacando risas de sus compañeros en Bienvenidos.