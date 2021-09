La dolorosa revelación de Cecilia Bolocco que Canal 13 emitirá este jueves

Cecilia Bolocco será la primera invitada a Los 2000, un zapping al pasado, en donde reveló una dolorosa situación que vivió durante y antes de su embarazo.

En efecto, la Miss Universo chilena recordará una compleja situación vivida durante su relación con el fallecido Carlos Menem, con quien se casó en 2001.

“Yo estaba esperando a Máximo, y ya había perdido una guagüita. Carlos estaba en campaña, y los médicos me dijeron que mejor regresara a Chile, que estuviera con mis doctores en casa”, contó en el programa conducido por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland, el que se estrenará este jueves en Canal 13.

“Cuando llegué, me acosté y al día siguiente me levanto y empecé con síntomas de pérdida de nuevo”, explicó Cecilia Bolocco sobre dicho embarazo, recordando que decidió prender la televisión para mantenerse tranquila. Un error del que hasta hoy se arrepiente.

“Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció, pero él hablaba pestes de mí, las cosas más duras que he escuchado. Yo sentí que me ahogaba, y siento en mi estómago caliente todo, y era sangre”, recordó sobre el estrés que le produjo ver a la persona en la televisión.

Y continuó Cecilia Bolocco sobre dicha situación vivida en el embarazo: “Llamo desesperada a mi nana, a mi mamá y al doctor, que se viene corriendo… yo pensé que mi niño ya no estaba. El doctor casi se muere cuando abre la cama, él sabía todo lo que me había costado, hasta que de repente grita ‘¡ahí está, ahí están los latidos!’... fue verdaderamente un milagro”.

Hay que recordar que el hijo de Cecilia, Máximo Saúl Menem Bolocco, nació en noviembre de 2003, cuatro años antes de que la modelo se separara de Menem.

En tanto, el programa Los 2000, un zapping al pasado será estrenado la noche de este jueves a partir de las 22:35 horas.