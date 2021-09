Art Metrano, comediante y actor de “Locademia de Policía”, murió a los 84 años

Durante esta jornada se conoció la muerte de Art Metrano, actor y comediante, a los 84 años: su rol más conocido fue el cruel capitán Ernie Mauser, en la segunda y tercera película de la saga Locademia de Policía (“Police Academy”, su nombre original).

Según informó su hijo al medio The Hollywood Reporter, el artista oriundo de Brooklyn falleció producto de causas naturales.

Art Metrano fue una figura connotada de la década de los 80. Sin embargo, en 1989, quedó tetrapléjico tras una caída que sufrió mientras arreglaba el techo de su casa.

“Estaba en la cima de su carrera cuando eso sucedió, y luego simplemente se detuvo. Pero logró disfrutar de la vida y superar la adversidad“, comentó su hijo a The Hollywood Reporter.

Además de Locademia de Policía, Metrano también hizo una notable carrera en las sitcom de esa época: apareció en el spin-off de Los Días Felices de 1982, Joanie Loves Chachi, y fue actor invitado en All in the Family, La Hechizada, Starsky and Hutch y Patrulla Juvenil, entre otros programas de televisión.

“Art querría que todos sus amigos y familiares siguieran sonriendo cuando piensan en él y que se rían y sigan celebrando la vida”, expresaron desde su entorno familiar, tras conocerse su fallecimiento.