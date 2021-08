Kanye West lanza su álbum tras polémica por shows con Kim Kardashian y Marilyn Manson

Luego de meses trabajando en el álbum, Kanye West finalmente lanzó Donda este domingo en medio de polémicas por el show de estreno que tuvo lugar el viernes.

Se trata de un disco que tiene un total de 26 pistas, y que ya ha sido ampliamente comentado en redes sociales a sólo horas de su estreno.

Inicialmente el lanzamiento de Donda (que puedes oírlo aquí) estaba programado para el 23 de julio, pero finalmente vio la luz este domingo y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Polémicas apariciones de Kim Kardashian y Marilyn Manson

Fiel a su estilo, Kanye West convocó a las piezas más estratégicas para que su álbum causara revuelo. Es así como para su show de lanzamiento, invitó a su exesposa Kim Kardashian, empresaria y estrella de reality show, junto a quien emularon su propia boda.

Esto formó parte de un gran espectáculo de presentación del disco de Kanye West, que luego incluyó incluso a Marilyn Manson, quien está en la mira por las contantes denuncias de abuso sexual y violencia expresadas por algunas de sus exparejas y mujeres que trabajaron con él.

Es así como el artista –que ha negado cada una de las acusaciones– subió al escenario junto a Kanye West, acompañándolo en su nueva canción Off The Grid. Pero eso no es todo: junto a ambos aparece DaBaby, rapero que ha sido bajado de varios eventos por dichos contra la comunidad LGBT+.

Ante esto, una fuente cercana a Kim Kardashian dijo al medio E! News que le “tomó por sorpresa” ver a ambos en el show. Según indicó, esto dejó “muy molesta” a la empresaria que no hubiese aceptado la invitación de su ex marido de saber sobre la participación de los artistas.

“Ella nunca habría participado en algo si hubiera sabido que Manson era parte de eso”, aseveró. “Realmente no tenía idea”, ella fue “engañada” por Kanye West, aseguró.

En su defensa, una fuente cercana a West dijo: “Él quiere que que ella se de cuenta de por qué los incluyó y aprecie la forma del arte. Kanye quería una reacción. Quiere que la gente hable de su álbum y ese era el enfoque que estaba adoptando”.