Confirman muerte del actor Matthew Mindler a los 19 años tras días desaparecido

Tras pasar días desaparecido, estas últimas horas se confirmó la muerte del actor Matthew Mindler a los 19 años.

La información fue confirmada por la policía al medio de noticias TMZ, luego que la universidad en la que estudiaba lamentara el deceso del joven que cursaba su primer año.

“Nuestro pensamientos de paz y tranquilidad están con sus amigos y su familia durante este difícil momento”, escribió Millersville University en un comunicado dirigido a su comunidad luego de hallar el cuerpo del joven tras estar cinco días desaparecido.

“Se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición. Matthew fue encontrado fallecido esta mañana, sábado 28 de agosto, en Manor Township, cerca del campus “, añadió la institución educativa sobre el actor que no regresaba a su dormitorio desde el martes.

A pesar de lo anterior, el joven recién fue dado como desaparecido en miércoles y las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte del joven.

Ante la polémica que ha causado la tardía respuesta de la universidad ante el caso, en el comunicado habilitaron un número dispuesto para ayudar a sus comunidad.

Hay que recordar que Matthew Mindler actuó en la película Our Idiot Brother (2011) cuando tenía 9 años. También formó parte de un capítulo de la telenovela As the World Turns y Frequency. En 2016, también participó en el filme Chad: An American Boy.

El joven había entrado a estudiar a la dicha universidad hace sólo unos días antes que se declarara su muerte en el lugar.