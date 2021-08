La Divina Comida: La historia de amor de Renato Jofré junto a Gala Fernández

En la comida, el actor que se hizo conocido por la teleserie de Mega Papá a la Deriva realizó una confesión con respecto a su situación amorosa que sorprendió a los asistentes.

La familia e historia de amor de Renato Jofré

La primera noche tuvo cabida en la casa de Jofré, siendo el plato principal el “metro cuadrado de lasaña”. Bajo este contexto María José Necochea le preguntó al actor sobre su desconocida historia de amor con la actriz y académica Gala Fernández.

“Fue mi profe en la u, y así como amor platónico, como El niño que enloqueció de amor. En la escuela de teatro la conocí y al tiro enganché con ella. Después empezamos a trabajar juntos”, comenzó contando Jofré.

Luego, ambos se hicieron muy amigos, y si bien se aconsejaban en diferentes oportunidades salir con otras personas, Renato confesó que siempre estuvo enamorado de ella y que le reveló lo que sentía.

“Me vi enfrentado a mi mismo, ‘yo dije o nunca más la veo porque esto me hace mal, porque en verdad yo la amo y se lo tuve que decir ‘esto es lo que siento por ti’ y ella como es toda hippienta dijo ‘pero que lindo, si el amor es así (…) pero a mi no me pasa nada contigo” explicó.

Gala Fernández en ese momento se estaba separando de su expareja, y en palabras de Renato Jofré para La Divina Comida, ella “tenía la vida mucho más resuelta, tenía familia, tenía dos hijos”.

Luego de un tiempo fue la docente quien buscó a Renato, y desde ese entonces se encuentran juntos.

Cabe destacar que Renato lleva más de 10 años en pareja junto a Fernández, quien es 12 años mayor que él.