“Al principio pensaban que era epilepsia”: Constanza Mackenna reveló que padece extraña condición de salud

Durante la transmisión de un nuevo capitulo del programa de CHV, La Divina Comida, Ruth Gamarra, Ignacio Briones, Cristián de la Fuente y Constanza Mackenna conversaron sobre distintos aspectos de su vida mientras exponían todo su talento culinario.

Bajo este contexto, la anfitriona de la segunda noche, Constanza Mackenna, relató una de las historias más potentes del espacio.

Tras un regalo de Cristian de La Fuente: una caja llena de saleros, la actriz, quien en la actualidad se encuentra trabajando en teleserie Demente, confesó que padece de disautonomía, una alteración del Sistema Nervioso Autónomo, el cual se encarga de regular de forma automática diversas funciones importantes del organismo, tales como el pulso, la presión, la temperatura y la respiración.

“Qué buen regalo. Efectivamente, a mí me hace bien la sal. (…) Tengo una condición que se llama disautonomía. En el fondo, mis venas están menos apretadas de lo normal, entonces la sangre me bombea más relajada, soy de presión baja” agregó tras recibir el presente.

El relato de Mackenna, inmediatamente le hizo sentido a De la Fuente, quien agregó “Debes subirte la presión, por eso más sal“.

“Creyeron que tenía epilepsia”

La actriz también contó que desde pequeña sufrió de desmayos, pensando sus padres que se trataba de otro tipo de enfermedad.

“Me lo diagnosticaron desde muy chica. Yo me desmayaba, creyeron que tenía epilepsia. Tomé remedios para la epilepsia como cuatro o cinco años. No sé si lo tenía, me imagino que no. A los 17 años nos dimos cuenta que era esto” reveló.

Asimismo la actriz relató un episodio que le ocurrió durante una misa: “Con tanto párate y siéntate, en un minuto me desmayo y muero. Pararon la misa. Me llevaron como una novia colgando. Fuimos a la clínica al tiro, porque esta cuestión volvió. Creían que era epilepsia. Me hicieron hartos exámenes y cacharon que cuando me desmayaba se me paraba el corazón“.

Tras una serie de exámenes y diferentes diagnósticos médicos, el profesional que atendió a Mackenna le comentó que padecer de disautonomía es algo totalmente normal: “El doctor me dijo: ‘Tú, a diferencia de otros, debes comer más sal‘. Creo que es el mejor regalo que recibí. Amo la sal, amo los saleros” finalizó.