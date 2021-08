“Espero no haberte defraudado”: Iván Cabrera se emocionó tras recordar impactante historia familiar

Durante una nueva emisión del programa culinario El Discípulo del Chef, Ivan Cabrera sorprendió a sus seguidores con una historia familiar.

Mientras el apodado “Potro” preparaba un pisco sour con un toque de maracuyá para sorprender al jurado, el exchico Rojo, reveló que la prueba era importante para él, puesto que no quería decepcionar a su padre, contando que su progenitor se había desempeñado como bartender en el pasado.

“Bueno, a mí no me da vergüenza para nada, porque es una historia maravillosa, pero mi papá era alcohólico y cuando nació mi hermano, que nació con un Síndrome Hipotónico, que no podía caminar, mi papá hizo una manda y dijo que no tomaba una gota más de alcohol si mi hermano caminaba” partió contando Cabrera.

Junto con lo anterior, el bailarín agregó “mi hermano caminó a los 2 años y al día de hoy son 34 años que mi papá no toma ni una gota de alcohol”.

Dando paso al segmento de entrevista individual del espacio, Iván comentó entre lágrimas que “me emociona hablar de cualquier tema que tenga que ver con mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos por su puesto”.

“No quería quedar corto por supuesto, espero no haberte defraudado” cerró Iván Cabrera antes de que los jueces de El Discípulo del Chef evaluaran de manera positiva su trago.

Cabe destacar que durante la transmisión del jueves 5 de agosto, la actriz Renata Bravo resultó ser eliminada tras la derrota del equipo que integraba.

“Cuando dijeron mi nombre pensé que era mi cabeza la que estaba imaginando, como que estaba en un sueño. Nunca pensé que me iban a eliminar tan rápido porque lo estaba haciendo bien”, expresó Bravo.