Daniela Vega estrenó nuevo look desde Londres: “¿Qué les parece, chiquillada?”

Con un nuevo look apareció Daniela Vega en redes sociales en una foto publicada durante estas últimas horas. La actriz de 32 años compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en donde presentó su nueva apariencia.

“Nuevo look. ¿Qué les parece chiquillada ? Me lo oscurecí un poquito por que brunette po’ we…“, escribió la Daniela Vega desde Londres (Inglaterra), quien mostró su nuevo look protagonizado por una cabellera negra.

“Por aquí trabajando arduamente para ustedes“, contó sobre su motivo de estar en dicha ciudad.

“Le estamos ‘poniendo todo el color’. Espero que puedan conocer pronto a sister María”, escribió junto a la foto que aclaró que no corresponde a su papel. “Esta foto no es del personaje, me la tomé en la pelu“, expresó.

“The Power, próximamente en su tele más cercana”, adelantó a sus 299 mil seguidores de la mencionada red social.

Hace algunos días, Daniela Vega usó sus redes sociales para crear conciencia sobre los comentarios transfóbicos que suele recibir la gente trans en sus plataformas.

Es así como la actriz publicó una captura de una conversación con un usuario que le realizaba una serie de preguntas que tituló como: “Todo lo que no hay que preguntarle a una persona trans”.