Baterista de The Offspring fue expulsado de la banda por no vacunarse por motivos de salud

Estas últimas horas el baterista de The Offspring, Pete Parada, contó a sus seguidores que no lo verán en un escenario con su banda al decidir no vacunarse contra el covid-19 por motivos de salud.

El músico de 47 años tomó esta decisión por recomendación médica, según contó en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en donde además destacó la “legitimidad” de la decisión de algunas personas de no vacunarse, sea por el motivo que argumenten.

“Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, en el estudio y de gira”, escribió.

“Digo esto porque no me verán en estos próximos shows. También quiero compartir mi historia para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento sepa que no está completamente sola”, añadió el músico.

Si bien no detalló si fue expulsado de la banda o eximido de la gira, Pete Parada aseguró que está buscando “una nueva forma de seguir” con su carrera.

Respecto a su relación con los miembros de The Offpring, el baterista expresó que “no tengo sentimientos negativos hacia mi banda”. “Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo. ¡Deseando a toda la familia Offspring todo lo mejor! Estoy desconsolado por no ver a mi comunidad y extrañaré conectarme con los fanáticos más de lo que puedo expresar con palabras”, dijo.

Síndrome de Guillain-Barré

Tal como reveló en sus publicaciones, Pete Parada padece el síndrome de Guillain-Barré, “un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios”, detalla el sitio médico Mayo Clinic.

Es por lo mismo que su médico le aconsejó no vacunarse, por el riesgo a posibles efectos secundarios, a pesar que ya se contagió de covid-19 en una ocasión.

“Contraje el coronavirus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida”, expresó el baterista de The Offspring tras no vacunarse contra el covid.

“Sé que muchos de mis amigos cercanos y familiares hubieran preferido escuchar esto en privado primero, y me disculpo por la naturaleza pública de mi revelación, pero no sé cómo tener esta conversación varias veces. Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento”, detalló en los textos.

“Todas las voces merecen ser escuchadas”