Diana Bolocco contó anécdota de su primer matrimonio: “Me fue pésimo igual”

Este viernes, el matinal Mucho Gusto de Mega estuvo centrado en Diana Bolocco: la animadora hoy cumplió 44 años y todos sus compañeros, familiares y seguidores no dudaron en celebrar, aunque también se habló de su matrimonio.

Precisamente no fue el natalicio de Bolocco lo que más llamó la atención durante la emisión del espacio, sino que una serie de declaraciones de la animadora que se generaron a raíz de un despacho.

En efecto, en un despacho una dueña de una florería recordó un antiguo mito relacionado con las hortensias que obligaba a las madres a cortarlas cuando sus hijas crecían: si no lo hacían, las mujeres no iban a lograr casarse.

En esta línea, Diana Bolocco recordó otro mito asociado a las flores y el matrimonio que reza que llevar calas en el ramo de la novia es de mala suerte.

“Cuando me casé por primera vez quería ir con calas en mi ramo de novia y me dicen ‘es muy mala suerte’, y bueno, no me casé con calas y me fue pésimo igual”, dijo Diana Bolocco desatando las risas en el estudio de Mucho Gusto.

Antes de casarse con Cristián Sánchez, Diana contrajo matrimonio en 1999 con Gonzalo Cisternas, el que duró cerca de una década. A pesar que lograron formar una familia, junto a sus dos hijos, la relación de pareja no prosperó.

Finalmente, la animadora de 44 años volvió a casarse en 2013 con el animador Cristián Sánchez, junto a quien suele mostrarse muy feliz en redes sociales y tiene dos hijos.