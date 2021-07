La grata coincidencia de Diana y Cecilia Bolocco que “asustó” a la ex Miss Universo

Cada semana, Cecilia Bolocco se conecta a través de Instagram para conversar con sus más de 692 mil seguidores. Sin embargo, el martes pasado no transmitió como de costumbre gracias a una inesperada coincidencia con su hermana Diana Bolocco.

No fue hasta un tiempo después que la empresaria y animadora retomó sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia.

En una transmisión a través de dicha plataforma, Cecilia Bolocco explicó que había viajado hasta Zapallar (región de Valparaíso) para tomar un descanso en su casa de vacaciones. No obstante, al llegar a la propiedad se encontró con una sorpresa que inicialmente “la asustó”.

Tal como relató, la casa de vacaciones de su hermana Diana Bolocco está junto a la de ella, motivo por el que se extrañó al ver que un niño estaba fuera de la propiedad. “Salgo a la terraza y veo a un niño sentado en la loma, porque estamos arriba de un cerro, y digo: ‘Y ese niñito, ¿qué hace en la casa de la Diana? ¿Cómo se metió en la casa? No debería estar ahí'”, relató Cecilia, quien pensó que se trataba de un extraño.

Sin embargo, al acercarse se percató que se trataba de Facundo, uno de los cuatro hijos de su hermana Diana Bolocco. “Vino corriendo”, explicó sobre la reacción del niño al verla en su casa.

Tal como pensó al ver al niño de 9 años, Diana y Cristián Sánchez también habían decidido tomar un tiempo de descanso en Zapallar.

Gracias a esto, Cecilia Bolocco fue junto a su hermana y su familia para aprovechar la grata coincidencia. “Me terminé yendo allá y no pude hacer el live. La echaba tanto de menos, meses que no la veía”, relató la ex Miss Universo.

Hay que recordar que a inicios de este mes la familia de Sánchez sufrió la pérdida de Aníbal, hermano de animador. “Fue un maravilloso privilegio conocerte por más de 14 años. Agradezco cada uno de los momentos que vivimos juntos”, escribió Diana Bolocco entonces sobre el fallecimiento de su cuñado, quien batallaba contra un cáncer que terminó con su vida.