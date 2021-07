Yamila Reyna se sincera sobre su agotamiento en MasterChef Celebrity: “Más cansada que la chu…”

“No saben todo lo que he aprendido este último tiempo, no sólo a cocinar (que está buenísimo porque era ‘un queso’ en la cocina) si no como persona, ¡Uf!”, escribió Yamila Reyna sobre MasterChef Celebrity, que fue estrenado el domingo pero que lleva varias semanas de grabación.

“Aprendo de mí, de mis errores, de mis frustraciones. ¿Viste esos días dónde querés mandar todo a volar? Bueno, me pasa montón porque es difícil cuando alguien se para frente a vos y te dice ‘este plato está feo, lo hiciste mal, esto está incomible'”, contó sobre las críticas de los cocineros Fernanda Fuentes, Jorge Rausch y Yan Yvin.

“Es fuerte porque te esforzaste”, expresó Yamila Reyna, quien contó que ha estudiado para convertirse en mejor cocinera pero que no ha sido suficiente para satisfacer a los chefs del jurado.

Una oportunidad de aprendizaje

A pesar de lo difícil de la experiencia, la humorista de 42 años reflexionó: “¡Qué rabia! Pero es en realidad tu ego el que está herido, es sentir tu frustración, es exponerte ante tanta gente, a que alguien te desapruebe, es terrible esa sensación pero es a la vez mi mayor aprendizaje en esta aventura”.

“Aprender a equivocarme está bien”, añadió la comediante en el extenso mensaje que compartió con sus más de 488 mil seguidores.