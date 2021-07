Britney Spears se enfrenta a Instagram resubiendo foto en topless

Fue durante el fin de semana cuando Britney Spears subió dos imágenes en topless a Instagram, en medio de sus trámites para librarse de la tutela de su padre. No obstante, al parecer dicha red social bajó una de ellas.

Esto no fue impedimento para que la cantante de 39 años volviera a compartir la imagen en sus redes sociales, lo que de inmediato gatilló el ingenio de sus millones de seguidores.

“Oops, she did it again (Ups, ella lo hizo de nuevo)”, escribió un usuario, en alusión a la famosa canción de la estrella pop. “Borrada y reposteada, ¿Qué está pasando?”, escribió otra internauta. “¿Round 2?”, escribió la animadora estadounidense Jayme Foxx a la cantante.

En la imagen, Britney Spears aparece en topless y cubre parte de su busto con dos estrellas para evitar la censura de la red social. Junto a la imagen, la cantante sólo posteó una serie de emojis de estrellas.

Además de esta foto, la cantante había publicado otra foto en topless que no fue eliminada por la red social. Junto a ellas, también había compartido un poema de Michael Faudet: “¿Sabes lo que realmente me enciende? ¿Qué encuentro increíblemente sexy? La amabilidad”.

Estas imágenes, en las que Britney Spears aparece en topless, fueron interpretadas como un símbolo de “libertad” por sus seguidores, publicadas en marco de la nueva estrategia judicial de la cantante para librarse de la tutela de su padre.

En efecto, Britney Spears solicitó que su nuevo tutor sea Jason Rubin, asesor financiero de la cantante y contador público de California, fuera nombrado como curador de su patrimonio que asciende a US$2,7 millones y activos no monetarios de más de US$57 millones.