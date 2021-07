“¿De qué te ríes?”: La divertida reacción de Joaquín Méndez tras error de su suegra

A través de sus redes sociales, el ex chico reality Joaquín Méndez compartió divertido momento que se originó tras un “error” de su suegra.

La situación ocurrió luego de que la mamá de su pareja le “arruinara” uno de sus polerones en el lavado.

“No, no. Mira lo que acaba de hacer mi suegra. Dalo vuelta. Me destiñó todo el buzo”, alegó el argentino.

“Mira como quedó Lisa (Simpson)! Me la dejaste pelada”, expresó Joaquín Méndez mientras mostraba ante la cámara cómo quedó su prenda tras la manipulación de su suegra.

Entre las risas de su pareja, Joaquín sentenció “¡Quiero el mismo! Mala suegra, mala suegra. Le gustaba a todos. ¿De qué te ríes?”.

Revisa el momento aquí