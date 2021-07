Murió Richard Donner, director de “Arma Mortal” y la primera adaptación de “Superman”

Este lunes murió Richard Donner, prolífico director y productor de Hollywood, quien encabezó la mítica película Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover, además de llevar a la pantalla la primera adaptación de Superman. Tenía 91 años.

Su esposa, la productora Lauren Schuler, confirmó el deceso del productor oriundo del Bronx, quien también trabajó en televisión y encabezó Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., La Isla de Gilligan, Perry Mason y The Wild Wild West.

En 1978, dirigió Superman, cinta que protagonizó el también fallecido Christopher Reeve, junto a Margot Kiddere y Gene Hackman. En ese entonces, Donner dijo que “supo instantáneamente que Reeve podría interpretar el papel”, según recordó Lynn Stalmaster, directora de casting.

En ese entonces, Reeve era un actor desconocido y el director lo requería para usar un disfraz con mallas, ya que las estrellas masculinas de la década cobraban muy caro o “no se veían bien” con este traje.

“Siempre había querido hacer una película de acción, pero siempre eran simplemente acción gratuita con muy poco carácter”, expresó el director en una entrevista.

Richard Donner también destacó en películas de los años 80 y 90, tales como Los Goonies, Ladyhawke con Michelle Pfeifer y Maverick con Mel Gibson y Jodie Foster.

“Dick tenía un dominio tan poderoso de sus películas y estaba tan dotado para tantos géneros. No puedo creer que se haya ido, pero su risa ronca y cordial se quedará conmigo para siempre”, expresó el director Steven Spielberg en un comunicado.