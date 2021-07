Yamila Reyna compartió profunda reflexión en torno a la pandemia: “Cuando cambié la perspectiva de mi realidad todo cambió”

La comediante Yamila Reyna compartió con sus seguidores de Instagram una profunda reflexión sobre estos tiempos de covid.

“Esta soy yo hace unos meses atrás. Acababa de sacar mi primer emprendimiento llamado TodasReynas y tenía planes para volver a los escenarios, y de repente un día nos llega la noticia de una segunda cuarentena. Me acuerdo que se me cayó el mundo, todos mis planes se fueron a la mierda, y aunque siempre me muestro positiva, ya no tenia esperanza de donde agarrarme”, fueron las palabras de la comediante en su ultima publicación en Instagram.

Yamila Reyna acompañó su reflexión de un contraste entre dos fotografías suyas, una hace un par de meses y una actual, donde sostiene estar agradecida y con una perspectiva diferente de ver la vida.

Pese a que admite haber estado sumergida en un oscuro y amargo capitulo de su vida luego enterarse que se aproximaba una segunda cuarentena y que pensó “Listo se acabó, no voy a volver a trabajar nunca más“, Reyna contó cómo decidió dar un vuelco a su realidad y presenciar como todo tomaba su lugar.

“Estuve un tiempo así, hasta que un día mire todo lo que tenía. Y era maravilloso, porque me di cuenta que tenía una VIDA, algo que muchos perdieron por este virus terrible. Y ahí decidí salir de ese estado de “ser desagradecida” porque tenia y tengo muchas cosas por las que ser feliz”, expresó Yamila.

Añadiendo que “Cuando cambié la perspectiva de mi realidad todo cambió, se empezó a generar trabajo de formas increíbles y mágicas, marcas llegaron a mis redes, después de 3 años volví a la comedia con un equipo hermoso, y apareció esta gran aventura llamada Master Chef, trabajando en otro país algo que siempre había soñado”.

Nuevas oportunidades

Junto a la publicación donde buscó hacer una comparación entre el antes y el después, no se hicieron esperar los comentarios de sus seguidores apoyándola y celebrando su nueva forma de ver las cosas.

“Esta soy yo hoy, llena de alegría de ganas de seguir creciendo y sobre todo, de ser agradecida. Se los quise compartir, porque sé que a muchos les paso o lo están viviendo, por eso changos míos, cambien su perspectiva y cambiará tu realidad. Los amo, lindo día”, cerró Yamila.