A los 55 años falleció el ex vocalsita de Skid Row, Johnny Solinger

Este domingo 27 de junio el medio internacional TMZ dio a conocer el triste deceso de quien fuera en vida el vocalista del grupo de rock Skid Row, Johnny Solinger.

De acuerdo a las informaciones, Solinger, quien fue vocalista de Skid Row entre los años 1999 y 2015, falleció específicamente este sábado 26 de junio, a un mes de que diera a conocer públicamente su batalla contra una insuficiencia hepática.

Debido a su problema de salud, Solinger incluso llegó a abrir una cuenta en la plataforma GoFundMe para así recaudar fondos y costear los tratamientos.

En esa oportunidad, el cantante explicó que “el pronóstico no es tan bueno”, por lo que tuvo que pasar más de un mes hospitalizado.

Los miembros de la banda de heavy metal estadounidense Skid Row publicaron un sentido mensaje a través de sus redes sociales, en donde expresaron que “nos entristece escuchar la noticia de nuestro hermano Johnny Solinger”.

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos. Buena suerte, Singo. Saluda a Scrappy de nuestra parte”, escribieron los ex compañeros del fallecido artista, quien llegó a Skid Row en reemplazo de Sebastian Bach, el vocalista anterior, y quien luego fue reemplazado por el ex cantante de TNT Tony Harnell.

“Mucho amor, Rachel Bolan, ZP Theart, Serpiente sabo, Rob Hammersmith y Scotti Hill”, añadieron en el texto los ex compañeros de Johnny Solinger.

Durante los años que permaneció en Skid Row, Johnny Solinger participó en los álbumes “Thickskin”, “Revolutions Per Minute”, “United World Rebellion” y “Rise Of The Damnation Army”.

