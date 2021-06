Diana Bolocco confesó que ya no usa “cierta frase” por culpa de Kramer

Este viernes en el matinal de Mega, Mucho Gusto, los animadores Diana Bolocco y José Antonio Neme se sentaron a ver la reciente imitación que Stefan Kramer hizo del ex panelista del espacio televisivo Daniel Stingo. Fue en ese contexto cuando los conductores aprovecharon de recordar las interpretaciones que el reconocido humorista realizó de ellos hace algún tiempo.

Los animadores de Mucho Gusto fueron consultados al respecto por la periodista María Paulina de Allende-Salazar, a lo que Neme respondió que “a uno le da pudor”.

“El video mío no lo miro, me da morbo (…) pero vi el de Stingo, genial y el de la Mónica González también está genial“, aseguró Neme, quien comparte la conducción de Mucho Gusto junto a Diana Bolocco, para luego mencionar de manera jocosa que “cuando dice ‘José Antonio Neme’ – usando una voz muy aguda -, me carga”.

La frase que Diana Bolocco ya no dice por culpa de Kramer

Por su parte, Diana Bolocco mencionó que “es terrible” ser imitado por Stefan Kramer, ya que “destaca lo que a uno no le gusta de uno”.

Y así es como la conductora de Mucho Gusto también aprovechó de confesar que la recordada frase “hola chiquillos” quedó desterrada de su repertorio verbal, luego de que la usara el humorista en sus rutinas.

“Lo tengo que haber dicho como una vez en mi vida… ya no lo digo, porque me da pudor escucharme como Kramer”, aseguró Diana Bolocco respecto a lo que siente cuando es imitada por Stefan Kramer.