Ellen Pompeo se reunió con dos icónicos actores de “Grey’s Anatomy” y causó locura en RRSS

Ellen Pompeo se reunió con dos de los icónicos actores de la serie Grey’s Anatomy y causó locura en redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, la intérprete de “Meredith Grey” compartió un video junto a “Mark Sloan” (Eric Dane) y “Alex Karev” (Justin Chambers).

En el registro aparece la protagonista del drama médico sentada en un restaurante junto a Eric Dane, quien interpretaba al mejor amigo de “Derek Shepard” (Patric Dempsey).

Además, luego aparece Justin Chambers, simulando ser el mesero de ambos. “Karev” aparece con su pelo totalmente rubio, sorprendiendo por su look totalmente distinto.

El reencuentro desató nostalgia entre los fanáticos de Grey’s Anatomy, quienes a través de redes sociales compartieron una reacciones.

Cabe recordar que… ¡alerta de spoiler! Sloan murió en la novena temporada del drama ficticio, tras las consecuencias del accidente aéreo que sufrieron, mientras que Karev dejó abruptamente la serie en la décimo sexta entrega, al descubrir que tenía hijos con su exesposa, “Izzie”. Luego, el actor explicó que salió del programa para dedicarse a otros proyectos.

Este 2021 se emitió la temporada 17 de Grey’s Anatomy, donde también se confirmó que habrá una entrega número 18.

