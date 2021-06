¿Está embarazada? Kel Calderón se refirió a los rumores que circulan sobre que está esperando un bebé

Hace unas semanas, Kel Calderón compartió unas fotografías y en bikini, las cuales generaron diversas reacciones entre sus fans.

Y es que muchos de ellos comenzaron a asegurar que la influencer nacional estaba embarazada. Tras el revuelo que causó esta información, Kel Calderón decidió referirse a la situación, a través de sus Instagram Stories.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de K E L 🐍 (@k3lcalderon)

“Nunca crean todas las tonteras que leen online, sobre todo porque hoy están muy de moda muchos periodistas que están dispuestos a inventar cualquier cahuín con tal de ganar algunos followers, likes, o views en sus sitios webs o que se dedican a replicar notas”, partió diciendo.

Luego, agregó que “hay por ahí gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede”.

Finalmente volvió a recalcar que no está embarazada, pero que sí “me fake embarazan de vez en cuando sí, en algunas notas, pero hace tiempo no me pasaba”.