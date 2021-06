Kim Kardashian admitió sentirse un “fracaso” en relación a su matrimonio con Kanye West

En un nuevo capítulo de la última temporada de Keeping Up With The Kardashian, Kim Kardashian admitió sentirse “un fracaso” en lo que respecta a su matrimonio con Kanye West.

El episodio que se transmitió, que se filmó antes de que se confirmara el divorcio entre Kim y Kanye, ella declaró que el rapero “se merece a alguien que lo apoye en cada paso que da”.

“Necesita una esposa que lo apoye en todo y lo siga a todas partes. Yo no puedo“, sostuvo.

“Me siento un fracaso. Ya son tres matrimonios“, dijo, refiriéndose a sus lazos anteriores con Damon Thomas y Kris Humphries.

“Quiero ser feliz”, cerró, visiblemente emocionada.