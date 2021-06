Lisandra Silva respondió a acusaciones por no pagar un chaleco: “No le debo nada a nadie”

Luego de que la influencer Lisandra Silva fuera blanco de acusaciones de no pagar un chaleco a un emprendimiento de ropa infantil, fue ella misma quien respondió a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando una pyme de ropa le envió la prenda para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Noah. Ellos, a través de sus redes sociales, aseguraron que la modelo demoró en hacer el pago. ¿Por qué? Según Silva, había un error en la cuenta, lo que impedía realizar la transferencia, según recogió FMdos.

No pasó mucho tiempo hasta que la propia Lisandra Silva replicara a las acusaciones, también, a través de Instagram, aludiendo directamente a los dichos, a través de una imagen riendo con su pequeño.

“¡Para morirse de la risa mi gente!!!! No hay más NA’!!!! Vivo tranquila y serena, no le debo nada a nadie, al contrario, regalo!!!”, puntualizó.

Y agregó un mensaje que perfectamente podría ser para sus denunciantes: “A ti que me lees, que Dios te bendiga y te guarde! Que todos tus sueños se realicen y que tu negocio prospere en abundancia! Que la vida te sonría, que tu pareja te ame! y tus hijos estén siempre saludables! Que cunda el amor en tu vida y que camines siempre en la luz. A ti que me lees te bendigo en el nombre de Jesús!”, escribió, no dando espacio a comentarios de sus seguidores.

Además, según lo publicado por las propias emprendedoras, Lisandra Silva les escribió de forma directa. “¿Hola disculpa? ¿Me estás funando por alguna razón?”, fue parte de los mensajes. “¿Cómo puedes pensar que quiero robarte 30 lucas?, Hasta publiqué tu pyme para ayudarte”, puntualizó.