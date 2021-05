A los 55 años murió Mark York, actor de “The Office” y “CSI: New York”

Esta jornada se dio a conocer el deceso del actor norteamericano Mark York, quien de acuerdo a TMZ falleció la semana pasada en el Miami Valley Hospital en Ohio, Estados Unidos.

El intérprete tenía 55 años y aún no se define la causa de su defunción. Alcanzó notoriedad luego de participar en la popular serie de comedia The Office durante las primeras dos temporadas. Allí le dio vida al particular Billy Merchant.

York nació en Ohio bhabía estado confinado a una silla de ruedas porque era parapléjico. Tuvo la oportunidad de aparecer en papeles menores de producciones importantes, como CSI: New York y Fighting Words.

Además, en vida desarrolló una faceta de inventor, llegando a obtener dos patentes por artificios creados por él.

Era un ávido fanático del baloncesto de los Cincinnati Reds, de los Kentucky Wildcats y del fútbol de Ohio State.