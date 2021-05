“Todo fue como Rocky”: el apasionado relato de Arturo Longton sobre una pelea de su juventud

Hace dos años que Arturo Longton no pisaba el estudio de Podemos Hablar. Y es que en 2019 el exchico reality se retiró dramáticamente del espacio tras una discusión con la actriz Loreto Aravena.

Aún así Longton no guardó rencores con la producción dirigida por Julián Elfenbein y este viernes volvió a participar hablando, juntamente, de las “peleas” que ha protagonizado en su vida.

En esta línea, Arturo compartió una experiencia de su juventud que sacó risas en el estudio por su apasionado relato. “Tuve problemas con el pololo de una prima, en una discoteca, un gallo mayor que yo, dos ó tres años mayor, yo tenía 19 ó 20 años. Este gallo era rugbista”, empezó a contar.

Fue después de un viaje a compartir a la playa cuando se generó el encuentro. “Cuando vamos llegando a la playa, no alcanzamos ni abrir las botellas cuando llegan unos autos, camionetas y se bajan como 10 compadres”, dijo sobre el encuentro en el que sus amigos y “contrincantes” huyeron en diferentes direcciones, dejándolo sólo con su “cuñado”.

“Parte la pelea y todo fue como Rocky, te juro. Porque nunca me habían pegado tanto… y me paraba, me paraba. En momento el gallo se sube a su auto y me queda mirando como Apollo mira a Rocky, como diciendo ‘no te pares’“, expresó sacando risas en el estudio y en los televidentes.

Según el relato de Arturo, a pesar de las heridas se resistía a perder: “Estaba sin polera, con el ojo morado, la tetilla la tenía… Hubo una parte en que iba ganando, lo tenía del cuello y me mordió acá y yo lo lancé contra un basurero”.

De esta forma, fue a abrir el vehículo de su contrincante, continuando la pelea hasta que ambos fueron detenidos por Carabineros. “Mis amigos hoy en día se acuerdan y me dicen ‘esa pelea fue épica’“.