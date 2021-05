La pérdida que enluta a Ángela Duarte: “Ella colocó la semilla más importante, regarla ha sido mi trabajo”

A través de sus redes sociales, Ángela Duarte reveló que está atravesando un difícil momento familiar, ya que su abuelita, quien vivía en Perú, falleció a causa del coronavirus.

“En Perú cada 5 minutos está falleciendo alguien de las múltiples complicaciones que genera el COVID. La situación allá es crítica, y la salud realmente es un desastre. La gente hace filas con tanques de oxígeno desde sus autos para poder ingresar pronto y ser atendidos, algunos mueren en el trayecto, otros logran salvarse”, comenzó escribiendo.

“Hoy en día mi abuelita, Carmencita, ya no está y solo deseo que la miren, la reconozcan y sepan que ella fue la luz más potente que tuve en mi infancia, una profesora de básica maravillosa con una forma de enseñar atrapante y mágica…”, continuó.

Junto a una postal en compañía de su abuela, señaló que “ella colocó la semilla más importante, regarla ha sido mi trabajo después. No tengo palabras para describir, lo bondadosa y pura que era. Ella me dio mi nombre, ella siempre aseguró que era un ángel, cuando en realidad el único ángel era ella… TE AMO, TE AMO mi gordita.. perdóname por no estar ahí en tus últimos minutos de vida ni como nieta, ni como enfermera…”.