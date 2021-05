“Hace días que me siento mal”: Melina Figueroa preocupó a sus fans luego de revelar que tendrá que ser operada

Esta fin de semana, Melina Figueroa preocupó a sus seguidores y seguidoras de Instagram al revelar que está viviendo un complicado momento de salud.

Según contó mediante sus Stories, dentro de los próximos días deberá operarse con el fin de mejorarse.

“Solo quiero estar en cama todo el día, aunque no pueda, cada vez que me cubren con los bebés, 20 o 15 minutos me acuesto”, comenzó revelando.

Luego, agregó que “hace días que me siento muy mal, y en unos días tendrán que operarme. Me siento tan cansada y adolorida, es admirable como madre como sacamos fuerza de donde menos creemos, cada minuto que paso con mis hijos, lo doy todo por ellos”.

Cabe mencionar que la trasandina no entregó mayores detalles de su estado de salud, por lo que sus fans se preocuparon más de lo que debían.