“Me hace bien hacer ejercicios”: Juan Pablo Queraltó reveló la rutina fit que hace en la actualidad

En una reciente entrevista con La Cuarta, Juan Pablo Queraltó reveló la rutina que está realizando para mantenerse en forma.

Según contó, “me levanto todos los días a las 4:55. A esa hora parte mi día, con mi despertador y todo, y decidí a esa hora empezar a entrenar porque a veces me daba cuenta que entrenando después del matinal (Contigo en la mañana), cuando llegaba a la casa estaban los niños, tenía ganas de jugar con ellos“.

“De estar con ellos o estar con la Fran, o de hacer las cosas de la casa, entonces el entrenamiento se hacía súper interrumpido, entonces un día decidí y dije ’sabís qué, me hace bien hacer ejercicios tempranito en la mañana, levantarme temprano’, así que tomé la decisión de empezar a poner el despertador un cuarto para las 5, 5 para las 5″, agregó.

Luego, sostuvo que sí o sí comienza a ejercitarse a las 5:15, dividendo su rutina en varias partes: 30 minutos de cardio, 30 minutos de bicicleta estática y 7 minutos de ejercicios que sacó de una aplicación. “Y después de eso tengo unas pesas… tuvimos que hacer con la Fran casi un gimnasio en la casa. Compramos pesas, unas pelotas… y hago unas pesas y unos abdominales en la mañana temprano”, dijo, revelando que de 71 kilos pasó a 76 solo por aumentar su masa muscular.

Además, el comunicador confesó que tuvo que aprender a comer de nuevo, ya que antes se alimentaba muy mal. “Como varias veces en el día: en la mañana temprano después del entrenamiento me como un batido de proteína, después tomo desayuno, al menos dos pancitos con un café y una fruta. A las 10 de la mañana me como unas barritas de proteínas. Y eso lo mezclo con un yogurt proteína. Después un buen almuerzo, a media tarde otra barrita de proteínas con yoghurt, y ya después una buena cena en la noche. Estoy comiendo todo el día. Eso era algo que me daba miedo. Pensé que iba a engordar comiendo tanto, pero el nutricionista ahí me enseñó que no iba a engordar y que con el tiempo también iba a funcionar muchísimo mejor“.