“¿Vas a seguir defendiéndolos?”: La incómoda pregunta que Tonka Tomicic le hizo a Helhue Sukni

Este jueves, Helhue Sukni fue invitada a Bienvenidos, el matinal de Canal 13, para hablar sobre el violento portonazo que sufrieron sus hijas esta semana.

Fue en ese contexto que Tonka Tomicic le hizo una pregunta incómoda a la “abogada de los narcos”, quien ha estado en la palestra por amenazar a los delincuentes.

“Dijiste que has defendido a niños y personas que han hecho portonazos, ¿vas a seguir defendiéndolos después de lo que has vivido?“, le consultó la animadora.

Luego de varios en segundo en silencio, Sukni respondió: “Yo soy directa, lo he pensado varias veces, pero la verdad es que no sé. Yo vivo de esto, pero no sé qué voy a sentir al defender a alguien así“.

Eso sí, la profesional reveló que sus hijas le dijeron: “Mamá, nosotras llegamos a saber que defendís a estos gallos y nunca más te vamos a hablar”.