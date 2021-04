"Caché en el chat...": Jean Philippe Cretton contó que encontró extraña conversación en el celular de su hija

A través de un Instagram Live, Jean Philippe Cretton le contó a sus seguidores y seguidoras que tuvo que enfrentar una difícil situación respecto a Moana, su hija.

Según reveló, él y la pequeña se encontraban pasando un agradable momento cuando se dio cuenta que ella jugaba un juego online que llamó su atención.

En esa línea, Cretton contó que encontró algunos mensajes que lo alertaron sobre la situación. “Es muy difícil, es más peludo que la cresta ser papá en esta época… la cagó. El otro día, mi hija estaba metida en un videojuego y después pillé hue… raras en el videjuego. Como que le dije ‘salte de esta cuestión al tiro’… son épocas complicadas para la crianza“, dijo.

“Los papás tenemos que estar firmes, es heavy lo que pasa. No es como nuestra época, pero no quiero sonar viejo, pero está muy peludo“, agregó.

Luego, comentó que “lo que hago con mi hija, que juega ‘WildCraft’, es sospechoso, para que le pongan ojo. Yo me meto y empiezo a preguntarle, desde el amigo: ¿oye, cómo haces para pasar la etapa nueva?, ¿cómo rescatas monedas?, ¿y a quién tenis que ganarle?, ¿sabes quiénes son las otras personas?”.

“Caché en el chat las cosas que hablaban y dije no, esto no está bien. No es normal. Así que se acabó el jueguito, con todas las etapas que tenía avanzada. Mi hija decía ‘pero papá, tuve mucho trabajo para llegar a esta etapa’“, sostuvo.

“En esos juegos de rol, tú no sabes con quién está hablando tu hijo. Ahora, cada vez que juega, de repente estoy en otra cosa, pero estoy lampareando, mirando qué conversa, cacho todo“, finalizó, haciendo un llamado a sus seguidores para estar pendiente del uso que le dan sus hijos a sus celulares.