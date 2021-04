Daniela Ramírez se lanzó contra Yuyuniz Navas: “No sé cuál es su talento, pero empatía no tiene”

Hace unos días, la actriz Daniela Ramírez se refirió a las polémicas declaraciones de Yuyuniz Navas, quien reveló que no cree en las vacunas y que el covid-19 es obra del “gobierno comunista”.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete nacional contó que conoció a la candidata constituyente en una sesión de Bikram Yoga a la que ambas asistieron.

Luego, puso en duda la capacidad política de la hija de Eli de Caso, señalando que le llama “enormemente la atención su capacidad ácida y barata de provocar y defender banderas retrógradas”.

“A esta persona la conocí, tenía una necesidad imperiosa de pertenecer en redes sociales y farándulas varias. No había espíritu“, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a no votar por ella. “No sé cuál es su talento, pero empatía no tiene. Como influencer, todo”, cerró.