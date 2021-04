Martín Cárcamo entregó nuevos detalles del tatuaje que se hizo tras perder apuesta con Mauricio Pinilla

En el capítulo del jueves pasado de De tú a tú, pudimos ver que Martín Cárcamo perdió ante Mauricio Pinilla en un duelo de penales.

Tras perder contra el futbolista, el rostro de Canal 13 tuvo que cumplir con la apuesta que habían acordado antes del enfrentamiento, la cual consistía en que el que perdía, debía tatuarse algo que el otro eligiera y en el lugar que quisiera.

En ese contexto, el “rubio natural” tuvo que tatuarse una gaviota, dibujada por Pinilla, en la glúteo derecho.

Sobre esto conversó con La Cuarta, donde contó que por ser su primer tatuaje, “obviamente tenía susto”.

“Uno, nunca me había tatuado. Dos, tatuarme justo donde ponen las inyecciones y tres, entregarme a las manos de la creatividad de Pinilla eran demasiados desafíos al mismo tiempo, pero yo pensé que me iba a doler más. No me dolió, me molestó, pero no dolió”, detalló.

“Fue una experiencia espectacular, llevo dos semanas ya. Tengo el tatuaje instalado, me eché las cremas que tenía que echarme. Y cuando me levanto en las mañanas y me ducho, me acuerdo de Mauricio Pinilla todos los días. Y, además, encontré precioso que fuera significativo porque la idea era tatuar algo que fuera importante y una gaviota es algo significativo para mí”, agregó, asegurando que en algún momento pensó que el deportista escribiría “Mauricio” en su trasero.