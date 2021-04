“Tengo una parte del pulmón muerta”: Gissella Gallardo dio nuevos detalles de la trombosis que sufrió

A días de sufrir una trombosis pulmonar que la tiene delicada de salud, Gissella Gallardo entregó nuevos detalles de lo sucedido.

A través de Instagram, la comunicadora social contó que el domingo pasado “empecé con un dolor de espalda que pensé que era muscular. Llegué a mi casita como las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guatero. Me tomé paracetamol y no se me pasaba. Mauricio fue a trabajar y cuando volvió nos quedamos conversando y nos dormimos como las 1 y media de la mañana. Con dolor pero soportable”.

Luego, agregó que “como a las 2 me levanto a hacer pipí y ya no me pude acostar más. Un dolor terrible, insoportable. Unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando. Y a las 4:30 no di más y desperté a Mauricio“.

Tras avisarle que se sentía mal, se trasladaron a un recinto médico, donde inmediatamente la alertaron sobre su situación.

“Llegamos al doctor y el urgenciólogo me dio el diagnóstico de él. Yo le dije que no creía. Que cómo iba a tener un infarto al pulmón. Ni una posibilidad. Y me hizo los exámenes y efectivamente salía eso. Ahí me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué y estuve todo el día en urgencia y sigo acá. Hoy se supone que me iba de alta pero no sé todavía. Aún tengo dolor y hoy más fuerte que ayer, como que todos los días baja, sube y… pero estoy bien, que es lo más importante. Estoy viva. Sólo quiero irme a mi casita”, relató.

“No tenemos idea, pero puede ser por el cigarro. Puede ser por la vacuna. Por algún coágulo que tenía en mis piernas y subió al pulmón. Puede ser por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar 6 meses en estudio sin anticonceptivo. Quería explicarles un poco que lo que tuve es una trombosis pulmonar que me hizo un infarto pulmonar y tengo una parte del pulmón muerta. Y esos son los dolores que me vienen”, cerró.