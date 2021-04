“¿Cuál es la idea?”: Nelson Mauri fue criticado por compartir mensaje sobre la vacuna del Covid-19

Este martes, Nelson Mauricio Pacheco generó diversas opiniones entre sus seguidores, luego de compartir un mensaje sobre la vacuna del Covid-19.

La situación se produjo luego de revelar que durante el día recibiría la segunda dosis de la vacuna, asegurando estar “completamente a salvo” gracias a esto.

Tras sus declaraciones, el bailarín fue duramente criticado por sus seguidores, quienes le comentaron que no debería confiarse tanto, ya que nadie está libre del virus aún.

A raíz de esto, Nelson Mauri comentó que “creo que le han dado mucho color con lo que dije de la vacuna del Covid, con que iba a estar a salvo, que ‘no estamos a salvo’, que ‘nos puede seguir pasando’, que ‘también nos puede pasar’. ¡Oye! Cambien el chip, ¿qué onda?”.

“Piensen positivo, ¿qué onda? ¿Cuál es la idea de seguir en el drama de que también te puede pasar?. Por lo menos la vacuna, ya, si no me pasó una vez no me va a pasar menos con la vacuna. Así que piensen igual positivo”, agregó.

Finalmente, lanzó: “Que no los consuman lo que les mete la tele ahí en Chile, ¿qué onda?”.