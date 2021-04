“Hoy quise subir una foto sin filtro”: Ignacia Allamand sorprendió con selfie al natural

La actriz Ignacia Allamand sorprendió a sus seguidores y seguidoras de Instagram al compartir una selfie al natural.

Junto con la postal, la exparticipante de MasterChef Chile escribió un mensaje con el que invitó a los usuarios de la red social a debatir sobre el uso de retoques y filtros en las diversas plataformas.

Sobre esto comentó: “Hoy quise subir una foto sin filtro. Sin maquillaje, sin retoque, sin peineta. Sin todo. (…) Estuve leyendo un poco y al parecer ‘El tema’ de los filtros ha impulsado un movimiento parecido al que hace años logró reducir y hasta eliminar (en algunos medios) los retoques digitales a las fotos”.

“Hay muchos que piensan que el uso de filtros le hace un flaco favor al autoestima y que ayuda a reforzar aún más los estándares de belleza impuestos por la sociedad, como si no fueran lo suficientemente imposibles de alcanzar. Otros, creen que esto no es más que una exageración en una época donde todo ofende, donde solo se puede ser políticamente correcto y extremadamente cuidadoso porque las sensibilidades están tan a flor de pie“, continuó Allamand.

Luego, sostuvo que “yo honestamente me inclino más por el segundo grupo, aunque no lo tengo 100% resuelto. Siempre he creído que la gran mayoría de las mujeres (por no decir todas porque nunca son todas todas), tenemos algún grado de desorden alimenticio, por pequeño y sutil que sea. Algo que hace que cuando nos miramos en el espejo, no seamos capaz de vernos realmente sin compararnos con el ideal establecido. Y si efectivamente algo como el uso de filtros puede hacer que esto se agrave aún más, creo que hay que estar atentos“.

“Pero después pienso… ¿Y el maquillaje? ¿Y teñirse el pelo? ¿También habría que prohibirlo? ¿Y si solo es un juego, como disfrazarse? ¿Una nueva forma de expresión? Para mí es algo divertido… Nada más“, añadió.

Finalmente, señaló que “me inclino a pensar que lo que realmente refuerza los ideales de belleza son las personas, no los filtros. Somos los primeros en decir ‘qué linda’ antes de buscar una manera de mostrar nuestro aprecio que no esté vinculada a la apariencia. ¿No sería más lógico partir por ahí? ¿Que creen ustedes? Me encantaría leerlos”.

Como era de esperar, Ignacia recibió varios comentarios de sus seguidores, quienes tuvieron diversas opiniones.