Angelina Jolie explicó por qué debió dejar su carrera como directora de películas

La actriz Angelina Jolie ha debido sortear algunas dificultades en su carrera artística, producto del intenso proceso judicial para divorciarse de Brad Pitt.

En entrevista con Entertainment Weekly, la intérprete de 45 años reveló que tenía planeado centrarse mucho más en la dirección cinematográfica, labor en la que se empezó a volcar en 2011 con En tierra de sangre y miel. Sin embargo, no pudo continuar encabezando producciones.

“Me encanta dirigir, pero el cambio en la situación familiar no me ha permitido hacerlo desde hace años”, sostuvo Jolie.

Agregó que se dedicó “en cuerpo y alma” a esa función que le permitió entender la profesión de otra forma, con películas como Invencible, Frente al mar, África y Se lo llevaron.

A la ganadora del Oscar por Inocencia Interrumpida nunca le han faltado las propuestas para dirigir una producción. Ahora debe enfrentar un panorama distinto, ya que Jolie reconoció que ha tenido que asumir muchos menos proyectos de los que acostumbraba a aceptar.

El regreso a la actuación

Brad Pitt y Angelina Jolie comparten la custodia de cinco de sus seis hijos —Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox—, ya que uno de ellos, Maddox, es mayor de edad. Todos viven con la actriz y han seguido viendo a su padre regularmente.

Sus ilusiones por seguir dirigiendo se frustraron. “Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a aceptar algunos papeles para interpretar”, ha puntualizado.

Según E! Online, antes que se declarara la pandemia por el COVID-19, Jolie se mantuvo muy cerca de sus hijos durante todo el rodaje de Aquellos que desean mi muerte en Nuevo México, producción que se estrenará el próximo 7 de mayo.

Esta situación afectó su interpretación, ya que el personaje que realizó “no es maternal por naturaleza”, al contrario que ella, algo que le costó mucho más por el apego diario con sus hijos.

Por otra parte, la guerra entre los actores por la custodia sigue vigente. Desde finales de marzo, la prensa estadounidense hacía referencia a la filtración de documentos judiciales que “dejan claro que Jolie está lista y dispuesta a ofrecer pruebas de presunta violencia doméstica” durante el juicio, y aseguraba que sus tres hijos menores estarían dispuestos a testificar.