“Es un lujo y no debería serlo”: Karen Bejarano criticó el acceso a la salud mental en Chile

Tras su internación en una clínica psiquiátrica, la cantante Karen Bejarano, también conocida como “Karen Paola”, agradeció el cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores y cercanos, y aprovechó de criticar el acceso a la salud mental en Chile.

Cabe recordar que tras estar más de un mes desaparecida de la vida pública y redes sociales, la expanelista de Mucho gusto de Mega reveló que estuvo internada debido a su salud mental.

A través de sus historias de Instagram este viernes, la actriz comenzó expresando: “Les quería agradecer la cantidad de mensajes que me han llegado. El cariño es impresionante, no sabía que me querían tanto, que me echaron tanto de menos, me siento super bendecida”.

En los registros también explicó su ausencia de las redes sociales asegurando que “parte de mi sanación también fue estar un rato fuera de las redes, porque a ratos uno se ve demasiado expuesto y como uno no alcanza a frenar y yo siento que me atajé a tiempo”.

Asimismo, detalló que se sometió a la terapia como EDMR, por sus siglas en inglés, técnica que es utilizada para tratar eventos traumáticos. “Es super efectiva, es cuática la terapia, es ruda, pero es muy buena“, aseguró Bejarano.

Crítica al acceso a la salud mental en Chile

En esta línea, la artista agradeció al personal medicó que la trató y que lo sigue haciendo, pero sostuvo: “No puedo dejar de mencionar también que la salud mental es un problema grave, no solamente porque somos uno de los países más deprimidos del mundo, sino que además somos un país donde la salud mental es un lujo, es muy difícil acceder a profesionales, porque son impagables”.

“Y déjenme decirles que no es que yo pude hacerlo, tuve que hacerlo, y ahora obviamente voy a estar endeudada“, manifestó.

“Me da mucha pena saber que hay tanta gente que lo está pasando mal y no puede atenderse porque no le alcanza, y creo que es un problema que se tiene que solucionar ya“, espetó Karen.

“No es algo que se tiene que mirar a la ligera, porque todo depende de cómo estemos acá (señala su cabeza). Si nosotros no somos capaces de tener una salud mental acorde con las necesidades básicas del ser humano, entonces estamos mal”, indicó.

“Quiero hacer un llamado a las autoridades de nuestro país para que pongan ojo en esto (…) además con todo lo que está pasando en la pandemia, la escasez, falta de trabajo, de dinero, estar encerrados, todo eso que trae el coronavirus son coletazos que agudizan los problemas de salud mental (…) La salud mental en nuestro país es un lujo y no debería serlo“, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones: