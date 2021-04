A los 84 años murió el actor Felix Silla, el Tío Cosa de “Los Locos Addams”

Durante esta jornada se conoció la muerte del actor Felix Silla a los 84 años, quien caracterizó durante años al famoso “Tío Cosa” (Cousin Itt) en la comedia Los Locos Addams.

Según consignaron medios como The Hollywood Reporter, el artista falleció este viernes producto del cáncer de páncreas que padecía.

“Felix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su muerte es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que pasamos”, expresó su amigo Gil Gerard, con el que trabajó en la antigua serie Buck Rogers in the 25th Century.

Silla también participó en Star Wars: Episodio VI – El regreso del Jedi como Ewok. Por otra parte, interpretó al villano maníaco Litvak junto a George Segal como Sam Spade Jr. en la secuela de The Maltese Falcon, The Black Bird (1975).

El actor apareció por primera vez en Los Locos Addams en 1965, con un disfraz peludo y lentes de sol, lo que lo convirtió en uno de los iconos de la serie.