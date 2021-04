“No activaba”: Joche Bibbó reveló cómo el Covid-19 afectó su vida sexual

Hace algunos días, José Luis Bibbó reveló que contrajo Covid-19, asegurando que los síntomas estuvieron muy “tranqui”.

En conversación con sus compañeros de Zona de Estrellas, Mario Velasco y Faloon Larraguibel, el argentino contó que se enteró de esta situación luego de que su polola diera positivo al virus.

“Me hice un test y me dio positivo; bueno, como le conté a ustedes… La única vez que salgo positivo en algo, me encierran. Pero nada, ya pasó el tema”, dijo.

“Gracias a Dios tuve síntomas muy tranqui, como un dolor muscular“, agregó.

Sin embargo, Joche contó que el ámbito sexual se vio afectado por el Covid-19. “A mí me agarró un dolor muscular en la cintura que no me podía agachar, y cuando quise tener actividades sexuales, no activaba“, sostuvo, agregando que “estaba como los perros viejos, quería pero no podía. Miraba nomás”.