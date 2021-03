Charlie Puth se refirió al “body shaming” que sufrió: “Perdón por no tener abdominales”

El cantante Charlie Puth se rebeló contra el “body shaming”, luego de ser objeto de burlas por su apariencia física.

Y es que hace algunos días el intérprete de “How long” fue fotografiado por paparazzis caminando por la calle, sin polera, luego de salir del gimnasio.

Estas fotografías, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocaron que muchas de personas lo criticaran por estar fuera de forma.

Ante esto, Puth respondió, asegurando que “no está bien hacerle ‘body shaming’ a alguien”.

“No entiendo la lógica. Perdón por no tener abdominales“, cerró, recibiendo el apoyo de sus fans.

Hey just a very quick reminder that it’s not cool to body shame anyone. Not entirely sure what the purpose of it is. Sorry I don’t have an 8 pack like damn……

— Charlie Puth (@charlieputh) March 19, 2021