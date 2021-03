“¡Que diga la verdad!”: Flaviana Seeling arremetió contra Leo Rey por su entrevista en De tú a tú

En conversación con el programa Que te lo digo, Flaviana Seeling arremetió contra Leo Rey por las declaraciones que hizo en De tú a tú, de Canal 13, sobre su antigua relación con Constanza Ortiz, quien es madre de uno de los hijos del cantante.

En la entrevista que le dio el exvocalista de La Noche a Martín Cárcamo, él habló de su historia de amor con Eliana Cazares, madre de sus hijos menores y quien además es sobrina de Ortiz, asegurando que con Cony “pasamos una aventura” y “ella quedó embarazada”.

“La fui a visitar a Santiago, a verla, a ver el bebé, a conocerlo. Y cuando llego a conocer al bebé veo una mujer que tiene a mi hijo en brazos, que era la sobrina de ella y que es actualmente mi esposa”, dijo Leo en dicha ocasión.

Estas palabras enfurecieron a la ex-Axé Bahía, quien sostuvo que el cantante mintió en gran parte de sus declaraciones. “Saben que no me gusta meterme en relaciones ajenas. Nunca lo he hecho. No me gusta hablar de mi vida personal, pero estoy cansada un poco de escuchar cosa“, partió diciendo Flavia.

“Dice que la conoció en su peak de sintonía y que pasaron una aventura del momento cuando la verdad es otra ¡Que diga la verdad! Que vivían juntos, que la Cony tenía su sobrina que tenía 16 años, que cuidaba como su hija ¡Imagínense! Y habla de una historia de amor… Estaba embarazada la Cony, vivían juntos y con sus técnicas mantuvo en secreto, y con sus técnicas la traicionó con su sobrina de 16 años“, lanzó después.

“Que sea feliz con el amor de su vida y todo, pero conste que jamás mi amiga se ha metido en algo con ellos. Ni lo pesca y que no venga con la cuestión de la infancia (él habló de los maltratos de los que fue víctima cuando era pequeño en manos de su padre). Todo el mundo tuvo su infancia en la vida“, continuó diciendo.

“Tener un hijo no es sólo entregar amor y verlo una vez a cada cuánto. Tener un hijo es mucha más responsabilidad. Él pasa muchos fines de semana sin ver al hijo. Siempre (el pequeño) está conmigo. Muchos fines de semana pasa con mi hijo porque son amiguitos. Es un niño inteligente, lindo, maravilloso, canta, baila increíble. Mi amiga nunca le ha pedido nada”, sostuvo la brasileña.

Finalmente, manifestó que “él tiene que cumplir solamente y mi amiga se ha sacado la ‘chuchuca’ para mantener a ese hijo. Que se haga cargo como corresponde, como corresponde a cada padre. Tener hijos es súper fácil. Lo difícil es cuidar, es educar y mantenerlos. Que deje de hablar de la Cony porque es una gran mujer, una gran mamá y me molesta porque es una de mis mejores amigas hace más de 6 años“.