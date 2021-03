Demi Lovato reveló que se inyecta fuerte medicamento para prevenir una recaída

La cantante estadounidense Demi Lovato reveló que recibe inyecciones de Vivitrol, un medicamento que bloquea la necesidad de opioides, todos los meses desde que sufrió una sobredosis en 2018.

La actriz, que también contó que su primera vez fue una violación, confesó esto en su documental Dancing with the Devil, el cual se encuentra disponible en YouTube.

Pese a ello, la intérprete de “Sober” comentó que no está totalmente sobria, ya que continúa consumiendo alcohol y marihuana de forma “moderada”.

“Aprendí que decir que nunca volveré a tomar drogas no me funciona”, dijo, agregando que “sé que he dejado de consumir las cosas que me van a matar. Decirme que nunca volveré a beber ni fumar marihuana está a mitad de camino, podría fallar”.

Recordando la sobredosis, Lovato sostuvo: “Lo más aterrador para mí fue inyectarme heroína y pensar ‘wow, esto ya no es lo suficientemente fuerte’. Lo que consumí la noche de la sobredosis fue fentanilo, una bestia totalmente diferente”.