Lo discriminó por ser moreno: Queraltó reveló que vivió desagradable momento con un jefe

En conversación con Cristián Sánchez en un Instagram Live, Juan Pablo Queraltó recordó la mala experiencia que tuvo con un jefe, quien lo discriminó por su apariencia.

En la entrevista, el periodista contó que el director de un canal de televisión nacional le dijo que “‘por ser moreno no vas a conseguir esas cosas, porque hoy día la televisión está’, en ese tiempo digamos, ‘está para la gente mucho más encachada, rubia, clarita, delgada”.

Luego, reveló que quedó muy afectado por este episodio, pero que la experiencia y la mala onda le sirvieron para aprender. “Eso no me gustó para nada. Me sentí súper mal. Pero a la vez dije ‘esto es un golpe para mí, estas cosas tienen que ser distintas”, expresó.

Además, contó que este golpe se produjo durante un Festival de Viña, cuando él se encontraba trabajando en SQP. Fue en ese contexto que una productora le pidió ser parte del panel -él era reportero en ese entonces-, lo que provocó que Queraltó dudara de sus capacidades.

Sin embargo, la profesional le dijo que “nadie mejor que tú va a ser capaz de estar ahí y hablar, porque manejas la información, eres periodista y estás en la calle y puedes hablar’”, y fueron estas palabras las que le sirvieron para dejar atrás el mal rato.

Sobre qué le diría al director que lo menoscabó, Juan Pablo dijo que no haría nada malo contra él y que es algo que le quiere agradecer, ya que le sirvió de experiencia para no aguantar malos tratos.