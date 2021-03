“Me tengo que centrar”: Oriana Marzoli compartió importante noticia sobre su futuro

A través de redes sociales, Oriana Marzoli decidió dar a conocer una importante noticia con sus seguidores y seguidoras.

Y es que la recordada exchica reality decidió aprender un nuevo idioma y así expandir sus horizontes.

En sus Instagram Stories, la venezolana explicó que “mientras espero a Iván (González, su pololo), os quería comentar una de las cosas que he decidido durante estos días que he estado bastante desaparecida, por cierto”.

“Es que he estado bastante ocupada pensando qué hacer con mi vida. Me tengo que centrar, o sea, de verdad“, agregó.

“No parto de cero. Tengo una base, la típica del cole… Si estoy en un país extranjero, me defiendo. La idea es hablarlo con fluidez. Entonces, me he dado cuenta de eso estando en Dubai. Así que ya me lo voy a tomar en serio“, continuó Oriana.

Más adelante, sostuvo que “quería comentarles que antes había grabado yo sola, pero la realidad es que los dos vamos a empezar a aprender inglés, porque la verdad esto es muy malo. Él (Iván) está en un nivel más bajito que yo pero no importa lo importante es aprender”.

“Lo importante es que vamos a aprender inglés. El inglés es básico tío y siempre va a servir o no?“, finalizó, recibiendo el apoyo de sus fans.