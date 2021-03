“Es agotador”: Carolina de Moras se refirió a los rumores que inventan sobre ella en redes

En una reciente entrevista con Cristián de la Fuente para Velvet al Desayuno, Carolina de Moras se refirió a las supuestas rivalidades que tiene con algunas y algunos de sus colegas televisivos.

Primero que todo, la comunicadora partió contando que estuvo de vacaciones y que estas estuvieron “bien”. Sin embargo, mientras se encontraba disfrutando con su familia, la metieron en “huevadas” en las que no tiene por qué estar metida.

A raíz de esto, buscó información del “cahuín” en el que se vio involucrada en Instagram, donde, según contó, “aparecían unos videos, otros videos y llegué a unos videos de comentarios y comentaristas que hablaban de uno. Me sorprende la poca ética profesional que hay hoy día de algunos“.

“Un nivel de mentiras y asegurando y decían ‘no lo puede venir a desmentir porque la vieron periodistas’“, continuó la animadora.

Tras eso, comentó que “me dan ganas de llamar a la otra persona involucrada, con la que me estaban vinculando, para decirle ‘oye, ¿en qué minuto pasó esto, porque yo no me acuerdo y quizás tuve en algún momento alguna amnesia temporal que no caché. Para que recordemos este tema’”.

“Es insólito el nivel de falsedad y cómo aseguran y engañan a la gente. ‘Yo digo la verdad’, y puras mentiras. Bueno, mal ejercicio, porque terminé cabreada, con rabia”, sostuvo.

“Después ya hice todos mis temas y me relajé. Fue una pataleta de rabia. Nunca he respondido. Es más fácil subirme al columpio y lo hacen mucho para también tener espacio. Y me da lata y no quiero meterme en el cahuín barato o salir a desmentir, ‘yo dije y tú me dijiste’. Me ha dado toda la vida lata hasta con mis propias amigas, mi propia familia“, enfatizó de Moras.

Finalmente, agregó que “llega un minuto en que dices ‘¿ya?, ¿de verdad?’. O sea en cualquier minuto van a inventar que uno viene de Marte. Porque ya es descarado y agotador”.