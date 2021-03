“Era un sueño”: Nicole Moreno se refirió a su piscinazo en Viña 2016

En conversación con Francisco Halzinki, el conocido experto en realities, Nicole Moreno se refirió al reinado de Viña 2016, donde sorprendió a miles con su atuendo y piscinazo.

Sobre esto último, Luli comentó que no sabe nadar, por lo que en ese momento se acordó de cuando hacía Yoga. “Contraí y me tiré. Después no podía salir, a lo perrito, te juro”, contó.

Luego, se refirió a su atuendo, el cual consistía en pétalos pegados a su cuerpo y que estuvo a cargo de Marlon Parra.

Para ella, este outfit nunca le provocó miedo ni inseguridad, ya que el trabajo del profesional “fue con tanta dedicación, con tanto amor y con cada cuidado, que el pegamento que utilizó él me dio la confianza suficiente para que yo pudiese disfrutar el momento del piscinazo, de sumergirme y luego salir”.

“En algún momento la prensa me preguntaba muchas cosas y ya era el momento de salir, porque ahí posiblemente los pétalos se podrían haber salido”, relató, asegurando que “en ese sentido fui súper cuidadosa y no me lo hubiera permitido”.

Más adelante, comentó que el momento que más disfrutó fue cuando iba bajando por la escalera, ahí, según sus propias palabras, pensó: “Este es mi mejor momento”.

“Lo disfruté, la adrenalina, me relajé, disfruté y cuando lo empecé a sentir recién dije ‘Dios mío, lo que acabo de lograr, ¿dónde estoy? Qué lindo momento’. Era un sueño”, confesó.

“Después, la producción de Canal 13, que se lo agradezco un montón y les mando un beso muy grande, dijo que ese fue el piscinazo que tuvo más rating en toda la historia. Yo no podía creerlo”, cerró.