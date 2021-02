“Me da una vergüenza terrible”: Yazmín Vásquez compartió fotografía del recuerdo y sacó risas

A través de sus redes sociales, Yazmín Vásquez compartió una foto del baúl de los recuerdos con la que generó diversas opiniones.

Esto, porque en la postal aparece utilizando lentes de contacto de color celestes, situación que actualmente le da vergüenza.

“Mi #tbt… jajajajaja me río sola! Obvio que ahora me da una vergüenza terrible, pero en esa época me creía la raja con esos lentes de contacto que eran más falsos que judas jajajaja y vo?”, partió contando.

Luego, agregó: “Pero bueno, cuando uno es joven es así! Joven y alocada… Los debí escoger verdes, pero como siempre exagero pa todo, me los puse bien falsos mierda! Jajajajaj Que levante la manito quien no tuvo un look que jamás volvería a repetir!”.

La foto generó diversos mensajes, donde sus seguidores y seguidoras se rieron de ella y su adolescencia.