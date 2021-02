“Creo que puede ser peor”: exintegrante de RBD se declaró en contra de la vacuna contra el coronavirus

Christopher Uckermann, exintegrante de RBD, aseguró que él y su familia no van a vacunarse contra el Covid-19 porque no cree en las inoculaciones. Además, agregó que apoya la alimentación natural en conjunto con una vida sana para enfrentar este tipo de virus y afirmó que Anahí no fue la única que se contagió en la reunión de la banda.

“No me voy a vacunar, no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el Covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, sostuvo el actor al ser consultado por múltiples medios en el aeropuerto de México si se iba a vacunar. Sin embargo, especificó que se debía cuidar a los adultos mayores.

Tras su confesión el cantante aclaró que sí recibió las inoculaciones correspondientes cuando era niño: “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”.

Uckermann cuestionó múltiples veces la veracidad de la emergencia sanitaria que está azotando al mundo, incluso en ocasiones llamó a sus seguidores a “despertar y darse cuenta de lo que está ocurriendo”. Sumado a ello, fue el único que se fotografió sin mascarilla durante los ensayos de la reunión de RBD pero aseguró que Anahí no fue la única que contrajo la enfermedad.

“Cuando me dio, nunca me hice la prueba, pero yo creo que sí me dio porque estuve una semana con fiebre. Fue después del show, no supe qué pasó, pudo ser en cualquier lado”, sostuvo el cantante, quien finalmente negó toda posibilidad de que existan más encuentros con RBD.